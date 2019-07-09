Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Украина

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июнь составила 28 тысяч гривен. Ранее сообщалось, что должностной оклад главы Офиса президента Андрея Богдана в полтора раза превышает оклад у президента Владимира Зеленского.

По информации Государственного управления делами, первая зарплата Зеленского за май составила 12,7 тысяч гривен.

«Заработную плату президенту Украины Зеленскому В. А. в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада — 12 727 гривны, в июне 2019 года — 28 000 гривен», — цитируют «Українські новини» выдержку из ответа Госуправления делами.

По информации ведомства, надбавок и премий президенту не установлено.

«С начисленной заработной платы выплачено налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством: в мае 2019 года — 2 482 гривны, в июне — 5 460 гривен», — говорится в ответе.

Таким образом, за май Зеленский получил на руки 10 245 гривен зарплаты, а за июнь — 22 540.

Напомним, Владимир Зеленский приступил к обязанностям главы государства 20 мая. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель получает более высокую зарплату, чем сам президент.

Как писали «ФАКТЫ», чрезмерно высокие зарплаты и премии топ-менеджеров «НАК Нафтогаз» не раз становились поводом для возмущения не только простых украинцев, но и руководства страны.

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