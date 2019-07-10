Противостоять России надо уметь

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Донбасс вернется в Украину на условиях Путина — такой вывод сделал координатор организации «Стоп Террор» Семен Кабакаев, оценив сегодняшнюю ситуацию в стране. На своей странице в Facebook он пишет о том, что противостоять РФ нужно уметь. И непонятно, кто сможет это делать в новом парламенте. Движущей силой, по мнению Кабакаева, может стать улица.

«Все більше і більше людей кажуть про те, що ми можемо втратити території. Що буде друга військова кампанія. А я не вірю в це, я вважаю, що Донбас повернеться на умовах Путіна. Зе у своїй промові на інавгурації сказав, що готовий втрачати рейтинг. Це для мене був перший маркер.

Потім почались повернення недобитків Януковича, рішення судів, антидержавницькі пропозиції стосовно мови та референдумів.

На жаль майбутній парламент буде відображати все що схочете, але не Українську позицію. Нові обличчя, будь ласка. Про професійність я не кажу. Діджиталізація — будь ласка. Популізм — будь ласка.

Якщо більшість почне казати про Радянський Союз та ковбасу за 2 рубля, вони і про це подумають, може і правда потоваришувати з РФ. Там і газ дешевше і проблеми з війною зникнуть.

Питання — хто цьому буде протистояти в парламенті та на вулиці. Боюсь, що саме вулиця буде рушійною силою. В парламенті можна буде розраховувати тільки на «ЄС» та «Голос». Але за останніми даними, «Голос» буде об'єднуватись з ЗЕ, тому є багато питань.

Протистояти РФ треба вміти. Робити це на всіх рівнях. Якщо оберуть тактику умиротворення, це призведе до відсування тих кордонів, які ми вибудували за останні п'ять років. Якщо будуть мовчати в «Голосі», то це призведе до «Самопомочі», рейтинги якої ми побачили, а за даними КМІС, зараз рейтинг «Голосу» впав, це наслідок саме відсутності активної позиції. Щоб протистояти Путіну, треба мати яйця, а не співаків та акторів, — написал в Facebook Кабакаев.

Ранее о ситуации в стране накануне выборов размышлял на своей странице в Facebook украинский политический деятель Тарас Чорновил. В частности, он считает, что Порошенко политически уничтожают потому, что, по мнению Путина, «с ним договориться не удастся».



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