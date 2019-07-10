Общество и люди

Каждый из нас — президент: одесситы просят Зеленского не совершать кадровую ошибку

Группа гражданских активистов и политиков из Одессы отправляется в столицу, чтобы обсудить с президентом Зеленским кадровую политику на местах и в Одесской области в частности. Причиной для этой поездки стало намерение президента назначить председателем Одесской обладминистрации некоего Андрея Андрейчикова. Информация об этом уже спровоцировала акцию протеста в Одессе.

Под письменным обращением к главе государства подписались сотни людей.

В связи с этим известные одесские активисты Олег Михайлик, на жизнь которого покушались и тяжело ранили, а также Михаил Кузаконь и еще ряд их соратников разместили пост в Fecebook.

«Каждый из нас — Президент! Именно так Президент Владимир Зеленский начал свой путь Президента Украины. Именно так нам сейчас напоминают с рекламных роликов партии «Слуги народа» о том, что ответственность за страну лежит на каждом из нас. Так и есть! Так должно быть! Но…

Когда доходит до дела, то оказывается, что Президент у нас же один, и к нему очень тяжело достучаться активному гражданскому обществу, представителям демократических, проукраинских партий и даже уважаемым журналистам.

Уже третий месяц общественные активисты, журналисты, волонтеры, представители демократических движений Одесской области борются за то, чтобы председателем Одесской ОГА назначили достойнго этой должности человека. Который знает не по слухам о местных проблемах и с первого дня покажет эффективную работу. Который будет достойным представителем Гаранта Конституции Украины в Одесской области. Который встанет на защиту украинского Закона в Одессе и нас всех.

Но вместо этого нам приходится отбиваться то от коррупционера и соратника мэра Одессы Труханова Максима Степанова, а теперь и от темной лошадки металлоломного «короля» и безнес-партнера одесских сепаратистов Андрейчикова.

Владимир Александрович, очевидно, считает, что каждый гражданин является Президентом только во Львовской области и других. Где он и партия «Слуга народа» имеют более низкую, чем в Одесской, поддержку. Ведь только во Львовской области людям позволили выбрать хотя и из трех кандидатов, кто станет их председателем ОГА. И львовяне получили достойного человека на этой высокой должности.

Но не в Одесской области. Хотя мы ничем не хуже других граждан Украины!

Мы уже много лет, еще до избрания нового Президента, боролись за Украину в Одессе, против тотальной коррупции Януковича и Порошенко.

Мы жертвовали жизнью и здоровьем в борьбе за свободную и демократическую Одессу в Украине.

И если Вам, Господин Президент, неизвестно о связях рекомендованного Вами человека на пост председателя Одесской ОГА, о чем Вы заявили во время воскресного визита в наш город, то мы Вам предоставим доказательства этих связей. Хотя обо всем этом уже писали передовые издания Украины. И об этом полно разнообразной информации в открытом доступе.

Дорогие жители Одессы и Одесской области! Каждый из нас должен быть Президентом на своем месте в своей свободной, демократической стране!

Сегодня в 23:50 с площади возле Одесского танка (Разумовского, Мясоедовская) несколько автобусов отправляются в Киев в Офис Президента, чтобы передать все это персонально новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Все желающие могут присоединиться и вместе с нами отстоять свое право иметь достойных руководителей самой важной, но самой опасной области Украины.

От этого сейчас зависит наше с вами будущее, наша жизнь! Вместе мы победим!«

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Одессе 7 июля, заявил, что намерен представить нового губернатора Одесчины через неделю.



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