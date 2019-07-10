Трубу уличили в нарушении антикоррупционного законодательства, — СМИ

Украина

Богдан Чобиток, возглавлявший Управление внутреннего контроля Госбюро расследований, уверен, что директор ГБР Роман Труба, уволив его, пренебрег антикоррупционным законодательством и в ближайшее время намерен обратиться в суд с иском, сообщают «Украинские новости».



По словам Чобитка, из бюро его уволили незаконно, после того, как он заактировал отсутствие на рабочем месте главы патронажной службы ГБР Александра Удовиченко.

«Именно тот факт, что я заактировал отсутствие на рабочем месте главы Патронажной службы Александра Удовиченко стал поводом к моему увольнению», — считает Богдан Чобиток.

Экс-сотрудник уверен, что действовал в полном соответствии с законодательством, а также согласно личному предписанию Романа Трубы, которым тот уполномочил сотрудников подразделений внутреннего контроля получать копии документов во время проверки информации, полученной от физических и юридических лиц, из других источников, публикаций в СМИ и так далее.

«Несмотря на это, Труба на одном из внутренних совещаний квалифицировал эти действия как такие, которые выходят за рамки моей компетенции и нарушают действующее законодательство», — рассказал Чобиток.

По его мнению, в данном случае основной целью Трубы было нивелировать эффективность управления внутреннего контроля в Бюро, и «замять» правонарушение, совершенное Александром Удовиченко, хотя должен был действовать беспристрастно.

Чобиток также ссылается на закон «О предотвращении коррупции», который наделяет его в данном случае статусом разоблачителя, поскольку действия Трубы нарушают антикоррупционное законодательство. В связи с этим, акцентирует внимание Чобиток, его не могли уволить с занимаемой должности в соответствии с законодательством.

«Раздел VIII закона „О предотвращении коррупции“ гарантирует разоблачителям защиту. Лица, помогающие выявить и предотвратить коррупцию, не могут быть уволены или привлечены к дисциплинарной ответственности», — подчеркнул Богдан Чобиток.

Он сообщил, что известил об этом Национальное агентство противодействия коррупции в середине июня, и «НАЗК уведомило Госбюро расследований о недопустимости таких действий по отношению ко мне, нарушения моих прав как лица, которое уведомило о нарушении требований Закона «О предотвращении коррупции».

По его словам, Роман Труба, уволив его с занимаемой должности, не согласовал свои действия с Уполномоченным должностным лицом Секретариата КМУ по вопросам предотвращения и выявления коррупции, хотя по законодательству должен был это сделать.

«Своими действиями господин Труба не только нарушил антикоррупционное законодательство, но и попытался нивелировать общественно важный институт разоблачителя. Должностные лица, получившие такой статус, отныне не могут быть уверены в своей защищенности. Теряется мотивация к выявлению и предотвращению коррупционных действий», — заявил Богдан Чобиток.



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