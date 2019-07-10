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Нападение на нардепа в Киеве: Береза назвал заказчика
Охрана народного депутата Борислава Березы задержала киевлянина, напавшего на нардепа, когда тот в парке общался с жительницей массива Вигуровщина-Троещина в Киеве. Политик считает, что это было заказное преступление. 44-летнему задержанному грозит до семи лет тюремного заключения.
— Во вторник, 9 июля народный депутат общался с жителями, протестующими против строительства мусороперерабатывающего завода на Троещине. Около десяти часов вечера он беседовал с пришедшей на акцию женщиной, когда к ним подбежал неизвестный и попытался распылить на них газ из баллончика. Но собеседники не пострадали — охрана депутата задержала мужчину и передала его подъехавшим полицейским, — рассказала «ФАКТАМ» сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталия Федоровская.
Личность нападавшего установили — им оказался 44-летний киевлянин. Его задержали на трое суток без санкции суда, поскольку поймали на месте преступления. Мотивы, побудившие его напасть на нардепа, мужчина не называет — он отказался давать показания, сославшись на статью 63 Конституции Украины. Сегодня (в среду, 10 июля. — Авт.) задержанному объявят подозрение, после чего в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения.
Тем временем народный депутат Борислав Береза считает, что покушавшийся на него был нанят Шарием. Причем сам Шарий, по версии депутата, — лишь посредник. «Уже есть материалы допроса. Это были люди, нанятые Шарием, а вот кто нанимал Шария для этого — это очень интересно. Я надеюсь, что правоохранители смогут дать ответ на этот вопрос», — заявил Борислав Береза УНИАН.
Какой именно Шарий подозревается, нардеп не уточнил. Но известно, что блогер с такой фамилией неоднократно критически, мягко говоря, высказывался о Березе в своих видеороликах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом сожгли магазин, принадлежащий депутату, который баллотируется на внеочередных выборах в Верховную Раду. А в Херсоне сожгли автомобиль доверенного лица кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа».
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