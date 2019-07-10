Обстрел автоколонны на Донбассе: Зеленский поручил усилить борьбу с диверсантами

Политика

Обстрел автомобиля Вооруженных сил Украины в селе Гранитное — это попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в «нормандском формате». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям — неизменная», — подчеркнул президент, сообшает его пресс-служба.

Глава государства поручил начальнику Генерального штаба — Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Как писали «ФАКТЫ», 10 июля в Донецкой области в районе южной окраины Гранитного террористы «ДНР» подбили грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

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