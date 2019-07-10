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На Донбассе подбили грузовик с военными: ВСУ понесли потери
В Донецкой области в районе южной окраины Гранитного террористы «ДНР» подбили грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Об этом сообщили в штабе ООС.
«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», — говорится в сообщении.
Отмечается, что раненому военнослужащему была оказана медицинская помощь, он был эвакуирован в одно из медицинских учреждений.
По данным источника, под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал, сообщает «Украинская правда».
Как писали «ФАКТЫ», ранее на Донбассе в районе оккупированной Горловке прямо на контрольном пункте въезда-выезда была ранена женщина, ожидавшая в очереди прохода линии разграничения.
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