Происшествия

На Донбассе подбили грузовик с военными: ВСУ понесли потери

В Донецкой области в районе южной окраины Гранитного террористы «ДНР» подбили грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Об этом сообщили в штабе ООС.

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому военнослужащему была оказана медицинская помощь, он был эвакуирован в одно из медицинских учреждений.

По данным источника, под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал, сообщает «Украинская правда».

Как писали «ФАКТЫ», ранее на Донбассе в районе оккупированной Горловке прямо на контрольном пункте въезда-выезда была ранена женщина, ожидавшая в очереди прохода линии разграничения.

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