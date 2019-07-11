Шоу-бизнес

В среду, 10 июля, американский журнал Forbesопубликовал свой ежегодный список 100 самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса в мире. Издание отмечает, что эти знаменитости за последние 12 месяцев заработали все вместе 6,3 миллиарда долларов. Это рекордная сумма за все время составления данного рейтинга.

Больше всего в списке оказалось музыкантов — 38 человек. Второе место занимают профессиональные спортсмены — 34 человека. Далее идут персоналии — 12 человек. Актеры оказались только четвертыми — 11 человек. Еще есть два писателя, два комика и один иллюзионист.

Женщины заняли две первые строчки в списке, однако весь рейтинг включает в себя всего 16 представительниц слабого пола. Пробились в этот клуб богачей девять певиц, четыре персоналии, две актрисы и писательница.

Назовем первую десятку:

Тейлор Свифт — американская певица. Ей 29 лет. За год она заработала 185 миллионов долларов. Не замужем. Детей нет Кайли Дженнер — американская звезда реалити-шоу, модель и бизнес-леди. Младшей из сестер Кардашьян-Дженнер 21 год. За год заработала 170 миллионов долларов. Не замужем, есть дочь, которая появилась на свет 1 февраля 2018 года Канье Уэст — американский рэпер и дизайнер. Мужу Ким Кардашьян 42 года. За год заработал 150 миллионов долларов. Львиную долю этой сумму Канье получил благодаря невероятной популярности кроссовок Yeezy. У Канье и Ким четверо детей Лионель Месси — аргентинский футболист. Ему 32 года. Заработал за последний год 127 миллионов долларов. Играет за «Барселону» с 2003 года. Клуб платит ему более 80 миллионов долларов в год. Женат, воспитывает троих сыновей Эд Ширан — британский певец. Ему 28 лет. Основной доход ему приносит музыка. За год заработал 110 миллионов долларов. Ширан — один из самых коммерчески успешных музыкантов в истории. Во всем мире продано уже более 150 миллионов дисков с его записями. Женат, детей нет Криштиану Роналду — португальский футболист. Ему 34 года. За год заработал 109 миллионов долларов. В 2018 году перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». Итальянский клуб подписал с ним контракт, согласно которому ежегодно получает 64 миллиона долларов. Холост, воспитывает четырех детей Неймар — бразильский футболист, ему 27 лет. За год заработал 105 миллионов долларов. Выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен», с которым подписал пятилетний контракт на 350 миллионов долларов. Холост, есть сын The Eagles- американская рок-группа, в состав которой на данный момент входят пять музыкантов — Дон Хенли, Джо Уолш, Тимоти Шмит, Винс Гилл и Дикон Фрей. За год они заработали 100 миллионов долларов Фил Макгро — американский телеведущий. Ему 68 лет. За год заработал 95 миллионов долларов Канело Альварес — мексиканский боксер, 28 лет. За год заработал 94 миллиона долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter