Мир

Французы подали в суд на петуха за слишком раннее пение

Во Франции, в департаменте Приморская Шаранта соседи подали в суд на хозяйку и ее петуха за то, что он мешает спать окружающим. Об этом пишет Neue Zurcher Zeitung.

Сообщается, что семья Бирон предъявила обвинение Коринн Фессо, а также ее петуху по кличке Морис в нарушении общественного порядка. Они считают, что крики животного слишком рано будят соседей и нарушают их спокойствие. Пара планирует получить компенсацию в размере тысячи евро, которую они хотят потратить на благотворительность.

Ситуация вызвала общественный резонанс, и многие приехали поддержать Фессо и ее петуха Мориса. Они считают, что для сельской местности это обычная ситуация, в которой нет ничего противозаконного. Адвокат четы Бирон отметил, что после разгоревшегося скандала пара пожалела о такой громкой огласке этого дела.

На судебное заседание, состоявшееся 4 июля, не явились ни обвинители, ни подсудимые. В зале был поднят вопрос о том, является ли коммуна сельской или все же городской, где подобное недопустимо. Планируется, что суд вынесет решение по этому делу в начале сентября.

Семья Бирон не первый раз выступает против Фессо. В 2017 году они также жаловались на крики животного, однако добровольцы подписали петицию в поддержку петуха Мориса, которая собрала 155 тысяч подписей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», молодой петух, живущий на ферме в Блэрстауне (Нью-Джерси, США), принял неудачное решение оседлать лошадь. Но лошадь, на шею которой прыгнула птица, не пожелала мириться с такой наглостью и рванула с места вскачь. Не ожидавшему такого поворота событий горе-жокею оставалось лишь хлопать крыльями, отчаянно пытаясь удержаться на «скакуне», оказавшемся слишком неудобным.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter