Анджелина Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Шоу-бизнес

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли пребывает в шоке от того, что ей сообщил на днях ее старший сын Мэддокс. В частности, он заявил Джоли, что смертельно устал от постоянных — ее и Питта ссор с друг другом. Из-за скандалов они за два с половиной года, пролетевших со дня объявления о разводе, так и не смогли договориться окончательно о том, кому достанется опека над младшими членами их семьи: Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.

Об этом изданию New Idea сообщила одна из подруг Джоли, пишет Gossipcop.

Мэддокс решил, что пора прекратить эти дрязги, взяв всю ответственность на себя. То есть он хочет побороться за право самому стать единоличным опекуном пятерых младших братьев и сестер!

Как заверил сын актрисы, он не остановится даже перед тем, чтобы добиться реализации своего решения через суд.

Издание отмечает, что чисто теоретически Мэддокс имеет на это право, поскольку ему меньше чем через месяц исполняется уже 18 лет. По закону, он действительно может получить право опеки. Но, несмотря на решимость старшего сына Джоли, крайне маловероятно, что суд пойдет ему навстречу. Ведь он пока еще молод и у него нет самостоятельного источника дохода, чтобы содержать несовершеннолетних братьев и сестер. Но Джоли привела в ужас даже гипотетическая возможность такого поворота событий, как потеря контроля над воспитанием своих младших детей.

Возможно, решение Мэддокса пойдет на пользу сложившейся ситуации. Ведь теперь Анджелина, напуганная словами сына, может пересмотреть линию своего поведения. Актриса прекратит, наконец, заниматься «перетягиванием каната», то есть пытаться как можно реже отдавать детей Питту. А Брэд, в свою очередь, перестанет выступать с публичной критикой действий Анджелины, что по мнению актрисы, вредит ее отношениям с детьми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола, девочка все больше ведет себя в «мальчишечьей» манере, она стесняется своей груди и прикрывает ее руками.

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