В Сети появился официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли (видео)

Вчера, 8 июля, в Сети появился первый официальный дублированный трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» (Maleficent: Mistress of Evil) с Анджелиной Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг в главных ролях. Об этом говорится в сообщении на You-tube канале Disney Россия.

Этот фильм стал продолжением картины «Малефисента» (Maleficent), вышедшей на экраны в 2014 году. На этот раз волшебнице (героине Джоли), которая подружилась с юной принцессой Авророй (персонажем Фаннинг) и отрешилась от внешнего мира, придется снова в него вернуться и встретиться с людьми — существами для нее странными и непонятными. Без противостояния тут не обойдется — на пути Малефисенты встанет королева Ингрит (героиня Пфайффер).

Режиссером картины выступил Хоаким Роннинг, известный по работе над фильмом «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales).

Впрочем, первый официальный трейлер разочаровал некоторых фанатов именно исполнительницей главной роли — Анджелиной Джоли, пишет eg.ru.

Поклонники фильма обратили внимание на нынешние особенности ее внешности — тонкие руки, сильно выступающие скулы — и с сожалением констатировали, что если экс-жена Брэда Питта не займется своим здоровьем и не поправится на несколько килограммов, то ей только и останется, что играть роли подобных странных существ.

Интересно, что к работе над фильмом Анджелина Джоли хотела привлечь своих детей: 13-летнюю дочь Шайло и 10-летнего сына Нокса, но против этого выступил их отец Брэд Питт.

В прокат картина выйдет 17 октября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый трейлер фильма «Малефисента-2» появился в мае текущего года.

