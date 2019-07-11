Мир

Габуния не первый: появилось архивное видео с еще одним грузинским журналистом, обматерившим Путина

В сети опубликовали видео с еще одним грузинским журналистом, который еще в 2013 году в эфире ТВ обматерил президента России Владимира Путина.

«Кстати, материть Путина и его маму на грузинском ТВ, оказывается, старая традиция. Вот например видео 2013 года. Тогда вроде никто так не переживал, как в этот раз», — пишет блогер Денис Казанский.

Как писали «ФАКТЫ», 7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния во время своей авторской программы «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина. Руководство телеканала на два месяца отстранило его от работы.

Выступление журналиста привело к протестам в Тбилиси. Возле редакции телеканала тогда собралась толпа, требовавшая увольнения журналиста и его руководства, «Рустави-2» на ночь приостанавливал вещание, а 8 июля появилось заявление генерального директора телеканала Ники Гварамия. Он признал, что грубая нецензурщина в адрес Путина была «неуместной, безвкусной и вредящей той борьбе, частью которой должна была стать».

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