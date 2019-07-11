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Выборы в Раду: в сети наглядно сравнили программы партий (инфографика)
В сети опубликовали инфографику от NGO Centre UA, которая наглядно демонстрирует позиции топ-12 наиболее рейтинговых политических партий в Украине в тех сферах политики, за которые ответственна Верховная Рада.
Позиции политических партий были взяты из предвыборных программ партий, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии.
Как писали «ФАКТЫ», 10 июля Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал итоги всеукраинского опроса общественного мнения
Так, 37,8% опрошенных (из тех, кто точно или скорее всего собираются голосовать) готовы поддержать президентскую партию «Слуга народу», 11% - собираются поставить отметку в графе партии «Оппозицонная платформа — «За Життя», еще 7,2% - в графе партии «Европейская Солидарность».
Почти преодолевает барьер партия Юлии Тимошенко «Всеукраинское объединение «Батьківщина» (ее готовы поддержать 4,8% опрошенных), а вот партия «Голос» увеличила отрыв от лидеров гонки и ее рейтинг составляет лишь 3,4%.
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