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Политика

"Голос" теряет шансы пройти в Раду: опубликован свежий рейтинг электоральных симпатий украинцев

8:05 10 июля 2019 766
Партия «Голос» и ее лидер
Инф. «ФАКТОВ»

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал итоги всеукраинского опроса общественного мнения в т. ч. об электоральных предпочтениях граждан, который показал неожиданный результат. Напомним, социологическая компания «Инмарк» провела свой опрос с 29 июня по 4 июля 2019 года, который показал шансы преодолеть барьер у пяти партий.

Так, 37,8% опрошенных (из тех, кто точно или скорее всего собираются голосовать) готовы поддержать президентскую партию «Слуга народу», 11% - собираются поставить отметку в графе партии «Оппозицонная платформа — «За Життя», еще 7,2% - в графе партии «Европейская Солидарность». Почти преодолевает барьер партия Юлии Тимошенко «Всеукраинское объединение «Батьківщина» (ее готовы поддержать 4,8% опрошенных), а вот партия «Голос» увеличила отрыв от лидеров гонки и ее рейтинг составляет лишь 3,4%, Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте КМИС.

Отметим, что о желании точно или скорее всего голосовать на выборах заявили 65,8% респондентов, в т. ч. точно придут на выборы 48,8% опрошенных.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля, в нем приняли участие 2004 респондента, проживающие в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, опрос группы «Рейтинг», проведенный 20−24 июня, показал, что рейтинг партии Святослава Вакарчука «Голос» составляет 8,4%, партии «Европейская Солидарность» — 7,2%, «Батьківщина» — 7,0%.

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