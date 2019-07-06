11 июля 2019

Несколько лет назад пришлось нам с детьми отдыхать в одном необычном отеле в турецком Кемере. А необычным он был несколькими совершенно невероятными вещами. Ну, во-первых, каждое утро, как раз в то время, когда я далеко от берега встречал, плавая в море, восход огромного и яркого солнца, с соседней — практически отвесной! — горы на пустынную лужайку рядом с пляжем спускалось небольшое стадо горных коз. Как они это делали, понять было абсолютно невозможно, поскольку на узеньких выступах скалистой стены и голубю места, наверное, не нашлось бы. А козы с выводком совсем малюсеньких козлят умудрялись не только спускаться вниз, но и затем, насытившись сочной травой, так же ловко каким-то образом взбираться наверх.

Ну, и второй момент, от которого и дети, и мы, взрослые, поначалу долго не могли прийти в себя, заключался в том, что прямо в отеле была своя небольшая шоколадная мастерская! Её работники ежедневно выставляли на всеобщее обозрение такие чудеса шоколадного искусства, что порой аж дух захватывало от увиденного. И всё это можно было — без всяких ограничений! — поглощать с раннего утра и до позднего вечера.

Несколько раз заставал себя на том, что не могу оторваться, рассматривая причудливые фигурки из чёрного, коричневого, белого и многих других цветов шоколада, постоянно пополнявшие витрины этой необычной мастерской. Словно возвращался в своё нищее сиротское детство, когда с пацанами с киевской улицы Саксаганского, так же, как и большинство тогда, проживавших в перенаселенных коммунальных квартирах, мы отправлялись ''на экскурсию'' в угловой гастроном на Красноармейской, напротив Центрального стадиона — и буквально часами стояли перед длинной витриной кондитерского отдела, за которой были выставлены буквально все чудеса света. Пирамиды аккуратно выложенных шоколадных конфет ''Мишка на Севере'' и ''Красный мак'', увесистые плитки шоколада ''Гвардейский'' и — чудо из чудес! — многоуровневый шоколадно-вафельный торт производства знаменитой кондитерской фабрики имени Карла Маркса…

Этот торт был украшен множеством виноградных гроздей и разноцветных цветов, каких-то бутылочек с надписью ''Шампанское'' и чем-то ещё. Его можно было рассматривать часами. И обсуждать. И мечтательно рассуждать: вот когда мы пойдём работать и получим первую зарплату… Такой торт я впервые попробовал годам к 25. Никогда не забуду вкус того — настоящего! — шоколада. Потому что забыть его просто невозможно.

Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день шоколада. Лакомство, изобретенное древними ацтеками, в Европу было завезено испанскими конкистадорами в начале 16-го века. Ацтеки смешивали обжаренные зёрна какао с водой, горьким перцем и ванилью. Такой напиток с острым и горьким вкусом подавали охлаждённым. Своё новое развитие шоколад получил в 1828 году, когда голландец Конрад ван Гутен придумал, как выжимать масло какао из какао твёрдого. Тогда и был запатентован твёрдый шоколад.

Долгое время шоколад был доступен только представителям высших слоёв общества. Он был дорогим и сложным в приготовлении. Зато он обладал массой качеств, делавших его для многих сладкоежек незаменимым. Он и настроение поднимал, и отдыху способствовал, и, по утверждению знаменитой госпожи Помпадур, разжигал ''огонь страсти'' так, как никакое другое средство. Позже даже появилась гипотеза о том, что шоколад обладает ''противораковым'' эффектом и способен замедлять процессы старения. Спорить не стану. Каждый может судить об этом по-своему, потому что вкус шоколада знаком и давно уже доступен всем.

Кстати, предложенную вашему обозрения весьма редкую фарфоровую работу я выбрал отнюдь не случайно. Уж больно напоминает она изысканное произведение шоколадного искусства.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.