Украина

России не удалось достичь военного успеха на Донбассе и захватить всю Украину, поэтому она пытается реализовать другой план — через «пятую колонну» в украинском парламенте. «Европейская Солидарность» идет в Верховную Раду, чтобы дать отпор планам Кремля. Об этом лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления перед сторонниками на митинге в Ужгороде.

«Кремль и „пятая колонна“ работают в унисон. Россия откровенно, деньгами поддерживает „Оппозиционная платформу“, и об этом свидетельствует очередная поездка их „кубла“ сегодня в Москву — для того, чтобы они начали „договариваться“. Но наши условия очень просты. Освободите украинскую землю. Уберите оккупационные войска. Прекратите убивать украинцев. Освободите Крым. И далее — телемост. Мы — из Симферополя или Бахчисарая, они — из Гааги, где их будут судить. И на это будут смотреть вся Украина и весь мир», — убежден Порошенко.

«Они хотят проползти в парламент, там создать антиукраинскую коалицию, через нее пройти в правительство, а в правительстве старательно выполнять указания Кремля. Они думают, что таким образом захватят Украину. Им не удалось сломать фронт. И сейчас они хотят высадиться под куполом Верховной Рады и оттуда захватить всю Украину. Потому что Донбасс им не нужен и Крым им не нужен. Им нужна вся Украина — включая Киев, Львов и Ужгород. Не выйдет! „Парламентский спецназ“ „Европейской Солидарности“ не позволит „пятой колонне“ Кремля управлять Украиной», — подчеркнул лидер партии.

Он также отметил, что, по данным последних социологических исследований, «Европейская Солидарность» — единственная политическая сила из демократического проукраинского лагеря, которая уверенно преодолевает проходной барьер и входит в тройку лидеров гонки. Каждый потерянный процент голосов, отданных за партии, которые не пройдут, добавит депутатских мандатов пророссийским силам. Порошенко призвал украинцев не потерять свое избирательное право и поддержать «Европейскую Солидарность».

Ранее на встрече с ветеранами АТО в Мукачево Петр Порошенко пообещал, что команда «Европейской Солидарности», в составе которой профессиональные военные, добровольцы и волонтеры, в новом парламенте будет защищать украинскую армию и точно не позволит прокремлевской пятой колонне нанести удар в спину нашим военным.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter