Украина — США: где смотреть финал Универсиады по баскетболу

Спорт

В четверг, 11 июля, в Неаполе (Италия) пройдет финал Универсиады по баскетболу среди мужских команд между Украиной и США. Начало поединка — в 21:00 по киевскому времени.

Американцы подходят к решающему поединку, не проиграв ни одного матча на турнире. В одном из них «штатники», сборная которых составлена на базе «Клемсон Тайгерс» — команды первого дивизиона национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), обыграли как раз нашу команду — на стадии группового этапа американцы с минимальным перевесом обыграли подопечных Виталия Степановского (58:57).

Примечательно, что ранее студенческая сборная Украины лишь однажды, в 2005-м, пробивалась в финал Универсиады, и тогда, 14 лет назад, наши ребята проиграли как раз команде США — 70:85. И вот сейчас есть шанс поквитаться за то поражение…

Сборная Украины с серебряными медалями Универсиады-2005

11 июля (четверг)



Баскетбол (финал Универсиады)



Украина — США 21:00 XSPORT, Евроспорт 2 (Россия)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины с тремя поражениями завершила выступление на Евробаскете-2019.

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