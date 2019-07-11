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Украина — США: где смотреть финал Универсиады по баскетболу
В четверг, 11 июля, в Неаполе (Италия) пройдет финал Универсиады по баскетболу среди мужских команд между Украиной и США. Начало поединка — в 21:00 по киевскому времени.
Американцы подходят к решающему поединку, не проиграв ни одного матча на турнире. В одном из них «штатники», сборная которых составлена на базе «Клемсон Тайгерс» — команды первого дивизиона национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), обыграли как раз нашу команду — на стадии группового этапа американцы с минимальным перевесом обыграли подопечных Виталия Степановского (58:57).
Примечательно, что ранее студенческая сборная Украины лишь однажды, в 2005-м, пробивалась в финал Универсиады, и тогда, 14 лет назад, наши ребята проиграли как раз команде США — 70:85. И вот сейчас есть шанс поквитаться за то поражение…
11 июля (четверг)
Баскетбол (финал Универсиады)
Украина — США 21:00 XSPORT, Евроспорт 2 (Россия)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины с тремя поражениями завершила выступление на Евробаскете-2019.
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