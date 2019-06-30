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Сборная Украины с тремя поражениями завершила выступление на Евробаскете-2019 (фото)
Женская сборная Украины так и не смогла одержать хотя бы одну победу на чемпионате Европы по баскетболу, который проходит в Латвии и Сербии.
Подопечным Горана Бошковича после двух подряд поражений от Испании (77:95) и Латвии (74:82) необходимо было обязательно обыгрывать команду Великобритании, чтобы рассчитывать на выход в 1/8 финала.
Начали матч наши девушки — хуже не придумаешь: на большой перерыв после двух четвертей команды ушли при 11-очковом преимуществе британок — 24:35. В третьей 10-минутке украинки вернулись в игру, и перед заключительной четвертью уже выигрывали в одно очко — 45:44. К сожалению, победного настроя до конца поединка подопечным Горана Бошковича не хватило, и матч завершился уверенной победой сборной Великобритании — 68:54 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24).
Самой результативной в нашей команде традиционно стала Алина Ягупова (к слову, лучший бомбардир турнира по итогам первых двух туров), набравшая на этот раз 21 очко, а у британок больше всех в активе Теми Фагбенле — 22 очка.
Таким образом, потерпев третье подряд поражение, «желто-синие» покидают Евробаскет-2019 после группового этапа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по баскетболу 3×3 не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.
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