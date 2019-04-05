Знаменитый украинский теннисист откровенно рассказал о тяжелой травме (видео)

Спорт

Бывшая первая ракетка Украины киевлянин Александр Долгополов рассказал о травме руки, выведшей его из строя весной прошлого года, и проблемах, с которыми пришлось столкнуться во время реабилитации.

«Начал испытывать проблемы в прошлом году в Сиднее. Правда, чувствуя дискомфорт, в принципе, не думал о чем-то серьезном. Сыграл в Сиднее, сыграл третий круг на Australian Open и приехал домой. Рука побаливала, я сделал МРТ, и уже после него мне сразу поставили диагноз — повреждение хряща. Врачи сказали, что, скорее всего, понадобится операция, но можно попытаться лечить травму. Естественно, я понимал, что операция — это очень надолго, поэтому где-то полгода мы пытались ее лечить. Становилось то лучше, то хуже. Полностью боль не ушла, и я понял, что играть так не смогу, поэтому уже в августе сделал операцию. Был вариант «дорывать» кисть до такой степени, что я не смог бы ракетку держать, либо вообще остановиться и не играть, поэтому решиться на хирургическое вмешательство было несложно.

Ракетку я взял в руку через четыре месяца после операции. Сначала я стоял буквально в метре возле сетки, и ощущал боль даже при простом касании мяча — при этом ракетка просто выпадала. Через пару дней стало лучше, и вот так по метру я увеличивал расстояние от сетки. Когда рука перестанет болеть, то мне понадобится две-три недели, чтобы привести себя в форму и начать выходить на корт. Но когда это произойдет, я, к сожалению, пока не знаю", — рассказал Долгополов в интервью программе «Наш Теніс», размещенной на Youtube-канале Федерации тенниса Украины.

Отметим, что Александр, который в январе 2012 года занимал 13 место в мировом рейтинге (сейчас украинец размещается на 503-й позиции в списке лучших теннисистов мира), не принимает участие в турнирах ATP с мая 2018-го, когда в Риме уступил сербу Новаку Джоковичу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко не сыграет на втором турнире подряд из-за травмы руки, а Свитолина получила серьезную травму колена, из-за которой вынуждена приостановить свои выступления.

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