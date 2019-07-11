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Вернуть к истокам: у Зеленского предложили переименовать Россию (видео)
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил вернуть России ее историческое название — Московия. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV.
«Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем. Вернем россиянам разнообразие историческое», — сказал он.
Также Потураев хочет переименовать русский язык в российский.
«Мы вообще его [язык] должны переименовать. Например, сказать, что у нас [в Украине] русский язык, а там [в России] - российский», — заявил советник президента.
Отметим, что Россию вплоть до конца XVIII века заграницей называли Московией. Такое или подобное название использовалось в отношении России и на территории Украины до начала XX века. Так, известный украинский поэт Тарас Шевченко в своих произведениях почти всегда называл Россию Московией или Московщиной.
Как писали «ФАКТЫ», 10 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести место проведения заседаний Киевской облгосадминистрации из Киева в Киевскую область.
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