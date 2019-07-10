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Политика

Ближе к народу: Зеленский предложил Киевской обладминистрации переехать из столицы

16:30 10 июля 2019 65
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести место проведения заседаний Киевской облгосадминистрации из Киева в Киевскую область.

«Киевская область — это один из самых ключевых регионов Украины, она уникальна тем, что это столичный регион. И он у всех на виду. А мы можем перенести ваши заседания из Киева в область? Вы же за область будете отвечать? Я думаю, нужно, чтобы понимать потребности области, надо быть в области», — считает прехидент, передает УНН.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский сменил главу Киевской областной государственной администрации, назначив на этот пост предпринимателя Михаила Бно-Айрияна. Церемонию его представления Зеленский провел в Борисполе.

Новому главе области 35 лет, по образованию он является экономистом-международником. Работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», директором департамента стратегического планирования в Минэнергетики.

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