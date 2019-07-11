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Молодая мама Светлана Тарабарова блеснула шикарным бюстом (фото)
Популярная певица Светлана Тарабарова, впервые ставшая мамой в сентябре прошлого года, редко балует поклонников откровенными фото. На своей странице в Instagram она опубликовала новый снимок, на котором позирует в эффектном синем платье с глубоким декольте, демонстрируя шикарный бюст.
Певица не смогла определиться, какое фото ей нравится больше и спросила совета у подписчиков. Они ответили многочисленными комментариями, назвав Светлану красавицей и отметив ее эффектный концертный образ.
Снимки были сделаны на вертолетной площадке КВЦ «Парковый» в Киеве, где состоялся масштабный концерт ко Дню Независимости, который снимал канал «Украина».
Ранее Светлана показала стройную фигуру в купальнике спустя 10 месяцев после родов.
Напомним, с мужем продюсером Алеексеем Бондарем они работали вместе. Служебные отношения переросли в крепкие чувства. В сентябре 2016 года пара сыграла свадьбу, а в сентябре 2018 года в семье появился первенец. Сына назвали Иваном.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица MARUV впервые показала сексуальную фигуру в купальнике.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...