MARUV впервые показала сексуальную фигуру в купальнике (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица MARUV, проигнорировавшая в очередной раз вопрос «Чей Крым?», после напряженного графика и концертов, в том числе и в России, устроила себе небольшой отдых. Куда и с кем отправилась, Анна Корсун (настоящее имя певицы) не сообщает. Однако порадовала поклонников соблазнительными фото.

На своей странице в Instagram MARUV впервые показала сексуальную фигуру в бикини. На снимке певица лежит на краю бассейна, показав соблазнительные изгибы своего тела.

«Я зарядилась и снова готова к року», — подписала пикантный кадр певица.

Этим фото MARUV отмела слухи о своей беременности и показала, что ее фигура — в полном порядке.

«Красивая и неподражаемая, обожаю», «Ты как всегда лучшая», «Только не худей больше», — пишут в комментариях под фото поклонники.

Напомним, MARUV снова собралась выступить в Москве. Она будет разогревать публику на концерте перед выходом Кристины Агилеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Леся Никитюк показала свои аппетитные формы в купальнике во время отдыха в Италии.

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