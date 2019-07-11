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В Киеве начали жестко наказывать «героев» парковки: как вернуть эвакуированное авто
В Киеве с 10 июля началась так называемая операция «Парковка». Полиция и инспекторы по парковке начали активно разбираться с проблемой оставленных в неположенном месте машин, например, припаркованных в полосе общественного транспорта.
За последние сутки были массово вывезены автомобили, оставленные на бульваре Шевченко — по всей длине бульвара от Бессарабской площади до площади Победы. Работают эвакуаторы и на других улицах.
Несмотря на то, что борьбу с неправильно припаркованными авто анонсировали давно, для многих водителей операция стала сюрпризом. Начальник инспекции по парковке в Киеве Дмитрий Рахматуллин советует, что делать автовладельцам, не обнаружившим свою машину на привычном месте.
Эвакуированные автомобили вывозятся на одну из штрафплощадок госпредприятия «Информ-Ресурсы». Забрать машину можно будет, ознакомившись с постановлением полиции и уплатив штраф. Водителю необходимо:
- Обратиться в управление патрульной полиции в Киеве (ул. Народного Ополчения, 9), забрать постановление и другие документы.
- Обратиться в госпредприятие «Информ-Ресурсы» при МВД (г. Киев, ул. Довнар-Запольского, 8). Оплатить штраф.
- Узнать в «Информ-Ресурсы», на какой из штрафплощадок находится автомобиль.
Напомним, в Киеве неправильно паркующиеся водители могут на несколько часов заблокировать движение общественного транспорта или перекрыть доступ в подъезд жилого дома.
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