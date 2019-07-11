В Киеве ребенку порезали руки ножом прямо на детской площадке: первые детали происшествия (фото)

Происшествия

В Киеве пьяный хулиган напал на ребенка на детской площадке. Прежде чем дебошира смогли приструнить, он успел порезать руки мальчику и избить мужчину, вступившегося за малыша.

Центром событий стала детская площадка на улице Телиги в Шевченковском районе Киева. Молодой киевлянин вел себя буйно, достал нож и напал на ребенка, порезав пальцы на руках. Хулигана увез приехавший экипаж полиции.

Полицейские выяснили, что хулигану 24 года, он живет в Киеве, ранее к ответственности не привлекался. Нож у мужчины изъят и отправлен на экспертизу. Суд решил не арестовывать хулигана: было решено, что на время следствия хватит ночного домашнего ареста. Судебное заседание по делу о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины) состоится после завершения следственных действий.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева неадекват бросался на прохожих с ножом, а в Глевахе Киевской области от человека с ножом пострадали несовершеннолетние.

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