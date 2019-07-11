Фракция «Самопоміч» единогласно проголосовала за Избирательный кодекс

Политика

Сегодня, 11 июля, в последний пленарный день действующего созыва, Верховная Рада Украины 230 голосами приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает проведение выборов в парламент на пропорциональной основе с открытыми списками.

Председатель фракции «Самопоміч» Олег Березюк подчеркнул, что «Самопоміч» пришла в парламент в 2014 году с идеей пропорциональной системы выборов с открытыми списками.

«Мы в течение 5 лет „толкли“ этот закон. Мы делали его в том числе нашими руками, в частности, колоссальной работой народного депутата Руслана Сидоровича. И сегодня, в последний пленарный день голосования Верховной Рады 8-го созыва, „Самопоміч“ стопроцентной явкой и стопроцентной поддержкой нового Избирательного кодекса показала: мы на пути к развитию», — заявил Березюк.

Однако, по словам народного депутата, радоваться еще рано — принятый Избирательный кодекс должен подписать президент.

«И также нужно, чтобы все украинцы на следующих очередных выборах проголосовали и сформировали парламент по этому закону. Тогда будет победа, и тогда мы скажем, что мы на правильном пути», — сказал Березюк.

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