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У жены футболиста «Интера» обнаружили рак (фото)
Супруга полузащитника итальянского «Интера» Раджи Наингголана Клаудия в своем Instagram сообщила, что у нее обнаружили рак.
«Я просыпалась каждое утро в течение месяца и поняла, что живу в кошмаре. Я надеялась, что этот день наступит как можно позже, но это не так. Дни пролетели, как и мое счастье…
С сегодняшнего дня я начну новую главу моей жизни… Химиотерапия. И кто бы мог сказать, что я хоть раз в жизни будут бояться начать новый день. Страх — это преуменьшение. Однако пришло время идти и бороться с этим уродливым зверем", — написала Клаудия Наингголан.
Бельгийский футболист Раджа и бывшая продавщица из Кальяри Клаудия поженились в 2011 году. Пара воспитывает двух дочерей — 7-летнюю Айшу и 3-летнюю Майли.
Клаудия и Раджа поженились в 2011 году
Клаудия с дочерьми Айшей и Майли
Бывший футболист сборной Бельгии Раджа Наингголан известен по выступлениям за «Пьяченцу», «Кальяри», «Рому» и «Интер». Кроме футбольного мастерства, 31-летний Наингголан прославился также своими скандальными выходками: он курил и пил на камеру, садился нетрезвым за руль, конфликтовал с тренерами. А еще бельгиец ярый поклонник татуировок. В частности, в 2010 году, когда умерла его мать, Раджа сделал на спине тату в виде двух больших крыльев с датами рождения и смерти матери.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у жены знаменитого голкипера Икера Касильяса обнаружили рак.
Фото Instagram
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..