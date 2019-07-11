У жены футболиста «Интера» обнаружили рак (фото)

Спорт

Супруга полузащитника итальянского «Интера» Раджи Наингголана Клаудия в своем Instagram сообщила, что у нее обнаружили рак.

«Я просыпалась каждое утро в течение месяца и поняла, что живу в кошмаре. Я надеялась, что этот день наступит как можно позже, но это не так. Дни пролетели, как и мое счастье…

С сегодняшнего дня я начну новую главу моей жизни… Химиотерапия. И кто бы мог сказать, что я хоть раз в жизни будут бояться начать новый день. Страх — это преуменьшение. Однако пришло время идти и бороться с этим уродливым зверем", — написала Клаудия Наингголан.

Бельгийский футболист Раджа и бывшая продавщица из Кальяри Клаудия поженились в 2011 году. Пара воспитывает двух дочерей — 7-летнюю Айшу и 3-летнюю Майли.

Клаудия и Раджа поженились в 2011 году

Клаудия с дочерьми Айшей и Майли

Бывший футболист сборной Бельгии Раджа Наингголан известен по выступлениям за «Пьяченцу», «Кальяри», «Рому» и «Интер». Кроме футбольного мастерства, 31-летний Наингголан прославился также своими скандальными выходками: он курил и пил на камеру, садился нетрезвым за руль, конфликтовал с тренерами. А еще бельгиец ярый поклонник татуировок. В частности, в 2010 году, когда умерла его мать, Раджа сделал на спине тату в виде двух больших крыльев с датами рождения и смерти матери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у жены знаменитого голкипера Икера Касильяса обнаружили рак.

Фото Instagram

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