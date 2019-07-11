Врачи боролись до последнего: в госпитале от смертельных ранений умер разведчик ВСУ (фото, видео)

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В Днепре в центральном военном госпитали утром 11 июля от несовместимых с жизнью ран скончался старший сержант 74-й ОРМБ Александр Колодяжный («Кол»). Ранее сообщалось о смерти от ран, полученных в бою на Донбассе, командира взвода разведки 137-го батальона морской пехоты старшего сержанта Ивана Сакаля.
О гибели Александра Колодяжного сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы. «Очень больно … Александр Колодяжный, старший сержант 74 ОРМБ, наш земляк, кавалер Ордена „За мужество“ 3-й степени, „Народный Герой Украины“, замечательная человек, смелый, отважный воин… Четвертое ранение, несовместимое с жизнью», — пишет Татьяна Губа на своей страничке в социальных сетях.
По ее словам, у Александра Колодяжного утром остановилось сердце. «Врачи боролись до последней минуты. Навсегда Воин. Искренние соболезнования семье и побратимам». — отметила советник главы ОГА.
Побратимы погибшего сообщили, что прощание с бойцом состоится в Днепре в субботу, 13 июля.
Александр Колодяжный был в группе бойцов, которые устанавливали украинский флаг над Донецким аэропортом в дни ожесточенных боев. О бойце рассказывал UA: ДНІПРО.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на передовой от сердечного приступа скончался 47-летний боец Вооруженных Сил Украины Иван Сиренко.
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