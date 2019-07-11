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Под Киевом с 15 июля будет запрещено ловить раков
Раки начинают сбрасывать старый панцирь. Пока новый панцирь не затвердеет, эти животные малоподвижны, поэтому могут запросто стать добычей человека. По этой причине в Киевской области с 15 июля по 1 сентября вводится запрет на лов раков. Киевский рыбоохранный патруль предупреждает, что за нарушение запрета предусмотрен штраф в размере от 170 до 680 гривен. Но за особо большой ущерб штраф может быть в 10 раз выше — от 1700 до 6800 гривен. Законом даже предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. Граждан, которые стали свидетелями ловли раков в запретный период, рыбоохрана просит сообщать об этом по телефонам: (068) 642−80−26 или (099) 341−73−18.
— К сожалению, в Киевской области раков в природе осталось мало, — заявил «ФАКТАМ» глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. — Раки, которые продаются в магазинах, в основном привозные. В большом количестве их завозят на самолетах из Казахстана. Кстати, хозяйства по разведению раков в этой стране были созданы при непосредственном участии украинских специалистов. Ведь отечественная рыбоводческая школа является одной их лучших в мире.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Черкасской области в Днепре массово гибнет рыба. Мор рыбы начался в конце июня. Особенно большие скопления мертвой рыбы наблюдаются на правом берегу Днепра возле Канева. fНапомним, ранее мор рыбы зафиксировали в Днепре в районе Кременчуга Полтавской области.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..