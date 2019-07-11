«Укрэнерго» получило большой финансовый ресурс после запуска энергорынка, — СМИ

Украина

Госкомпания «Укрэнерго» получила значительный финансовый ресурс за счет повышения тарифов на свои услуги после запуска нового рынка электроэнергии. НКРЭКУ планирует снизить их на 10%, пишет Delo.ua.

«Самым феерическим был рост тарифа для оператора системы передачи — НЭК „Укрэнерго“. В старой модели у этой госкомпании был один тариф, равный 0,07 грн/кВт-час. На новом рынке „Укрэнерго“ получило два отдельных тарифа — собственно на передачу (0,34 грн/кВт-час) и диспетчерское управление (0,89 коп/кВт-час). В целом рост составил свыше 400%. Правда, здесь следует отметить, что в тариф на передачу перенесены средства на оплату „зеленых“. Но даже с учетом этого, госкомпания получила огромный финансовый ресурс», — говорится в материале.

В настоящее время Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует снизить тарифы «Укрэнерго» на передачу электрической энергии на 10% или на 3,53 коп./кВт-ч до 31,21 коп./кВт-ч.

Ранее НКРЭКУ аргументировал снижение тарифа уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» на электронных аукционах.

Напомним, 27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО «Никопольский завод ферросплавов» остановил действие постановлений,

которыми были установлены тарифы для Национальной энергокомпании «Укрэнерго».

Также «ФАКТЫ» сообщали, что ассоциации производителей электроэнергии из возобновляемых источников готовятся подавать иски в апелляционные суды, чтобы добиться отмены решения Окружного административного суда Киева, приостановившего действие постановлений НКРЭКУ № 954 и № 955, которыми были установлены тарифы для ГП «НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЭКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.

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