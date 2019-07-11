Соратник Зеленского Абромавичус получил новую должность в "Укроборонпроме"

Политика

Представитель команды Зеленского и бывший министр Айварас Абромавичус получил новую должность в «Укроборонпроме». Ранее Абромавичус был введен в состав наблюдательного совета концерна, а с 11 июля возглавил набсовет.

Новый глава наблюдательного совета решил начать работу с международного аудита финансовой деятельности «Укроборонпрома». Такая всесторонняя проверка при участии международных аудиторов была анонсирована еще в марте нынешнего года. Из бюджета на аудит выделили 32,5 млн гривен. Теперь окончательно утверждено, что аудит начнется не позднее осени 2019-го.

Под аудит подпадут все предприятия оборонного концерна. Будет проверена их финансовая отчетность за 2018−2019 годы. Аудиторскую компанию, которая будет заниматься проверкой, выберут на открытом тендере.

«Мы ожидаем, что уже в сентябре будет выбран победитель торгов, который начнет аудит „Укроборонпрома“. По нашим оценкам, аудит продлится 6−9 месяцев», — заявил Абромавичус.

Напомним, ранее было объявлено, что «Укроборонпром» должен реформироваться, очиститься от фирм-прокладок, чтобы государственный оборонный заказ выполнялся прозрачно.

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