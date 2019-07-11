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Социологи выяснили отношение украинцев к Сталину: результаты оказались неожиданными
Пока в России социологи фиксируют всплеск любви к Иосифу Сталину, в Украине соцопросы показывают, что у населения нет единого отношения к диктатору. Диапазон чувств к генералиссимусу варьируется от страха и ненависти до уважения и безразличия.
Исследование Киевского международного института социологии показало: негативное отношение к Сталину в Украине доминирует. В целом около 40% опрошенных настроены к правителю враждебно. 14−16% (в зависимости от возрастной группы) респондентов испытывают отвращение и ненависть, 17−18% - вражду и раздражение, 6−8% - страх.
В уважении к диктатору признались социологам 14% опрошенных в старшей группе и 8% среди тех, кому сейчас до 50 лет. То есть старшее поколение в целом проявляет более одобрительное отношение, чем младшее. Соцопрос выявил и другие любопытные тенденции. Так, мужчины более критично настроены к Сталину, чем женщины и чаще соглашаются, что он не был мудрым руководителем. С точки зрения географии больше всего позитивных оценок Сталину дали в южном регионе, а вот категорическое неприятие сталинской тирании характерно для западного и восточного региона. Было замечено, что самые бедные слои населения больше симпатизируют руководителю СССР. Среди малообразованных лиц (неполное среднее образование) одинаково распространены как уважение, так и враждебность к Сталину.
Также социологи отметили, что во всех возрастных группах очень много тех, кто к Сталину равнодушен. В среднем каждый пятый взрослый украинец не испытывает к правителю ничего, кроме безразличия. Еще 12−13% сложно сформулировать свое отношение. Около 3% в молодежной возрастной группе не знают, кто такой Сталин.
Напомним, в марте 2019 года россияне устроили поклонение у могилы Сталина.
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