Спорт

Свитолина на глазах у Бэкхема проиграла в полуфинале Уимблдона (фото, видео)

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (8-я позиция в мировом женском рейтинге) не смогла пробиться в финал Уимблдона — одного из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 49,4 млн долларов.

В поединке на центральном корте Лондона, одним из звездных зрителей на котором был бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм, наша соотечественница встречалась с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (7-я).

Дэвид Бекхэм внимательно наблюдал за перипетиями полуфинала

Соперницы друг друга хорошо знают, поскольку неоднократно встречались на кортах, и статистика противостояния была в пользу одесситки — четыре победы (в 2017-м в Риме, Торонто и в поединке Кубка Федерации, в 2018-м — в Риме) против трех у румынки (в 2013-м в Софии, в 2017-м на «Ролан Гарросе» и в 2019-м в Дохе).

Теннисистки начали поединок довольно бодро, потратив на розыгрыш двух геймов целых 20 (!) минут. Впрочем, затем Халеп сильными ударами под заднюю линию заставила Элину побегать по корту и допускать ошибки, что привело к отданному сету — 1:6.

К сожалению, выровнять ситуацию во втором сете нашей соотечественнице не удалось, и в итоге румынка отпраздновала общую победу — 6:1, 6:3.

Таким образом, Свитолина, заработав 746,5 тысячи долларов, не смогла пробиться в первый в своей карьере финал турнира «Большого шлема», но покидает Уимблдон с высоко поднятой головой, обновив личный рекорд на соревнованиях подобного уровня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный украинский теннисист перенес вторую операцию за год.

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