Суд ЕС отменил санкции Евросоюза против Януковича и его окружения

Политика

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для экс-президента Виктора Януковича, которого в Украине приговорили к 13 годам за госизмену, и его сына Александра в 2016—2017 годах, а для ряда его соратников — продленные в 2018 году.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», такое решение было принято Судом ЕС по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

«Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов», — говорится в пресс-релизе.

Тем временем пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган пояснила, что скрывается за этим решением суда. Она, в частности, обратила внимание на то, за какие годы были отмены санкции и добавила, что ограничительные меры в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 года и остаются в силе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявлял, что его клиент хочет вернуться в Украину при новом президенте Владимире Зеленском.

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