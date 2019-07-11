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"Укрпочта" угрожает прекратить доставку пенсий с 1 января 2020 года: в чем причина
В «Укрпочте», которая постоянно жалуется на недостаточное бюджетное финансирование и постоянно сокращает рынок подписки на периодические издания, намерены прекратить доставку пенсий с 1 января 2020 года. Об этом в открытом письме на имя руководства Кабмина заявил генеральный директор предприятия Игорь Смелянский. Текст письма опубликован на его странице в Facebook.
По словам Смелянского, если Кабмин и Пенсионный фонд не предоставят экономически обоснованный или рыночный тариф на услугу по доставке пенсий, эта услуга с начала 2020 года предоставляться не будет.
«Я заранее предупреждаю Вас, Минсоцполитики и Пенсионный фонд, с 1 января 2020 Укрпочта НЕ БУДЕТ доставлять пенсии по нынешним убыточным тарифу», — говорится в письме.
Руководитель Укрпочты также заявил, что у правительства есть время до 1 сентября, чтобы выбрать один из двух вариантов пересмотра тарифа по доставке пенсий.
«Первый — принять новый тариф на доставку пенсий, который был утвержден Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли еще в ноябре 2017 года. Но он торпедируется Министерством социальной политики. Второй путь — вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок определил ее стоимость», — заявил Смелянский.
По словам Смелянского, «Укрпочта» достигла договоренностей с международными и частными финансовыми институтами, которые готовы инвестировать в развитие компании. Но это невозможно без пересмотра тарифа на доставку пенсии, который остается неизменным с 2004 года, несмотря на рост заработных плат, цены топлива и других его составляющих.
Напомним, в 2018 году, после личного вмешательства пятого президента Украины Петра Порошенко, «Укрпочта» получила 500 млн гривен на покрытие убыточности тарифа по доставке пенсий.
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