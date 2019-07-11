Происшествия

7-летняя девочка застряла между деревьями в Харькове: видео спасательной операции

11 июля харьковским спасателям пришлось приехать в школу № 98. На школьном дворе между двух массивных деревьев застряла семилетняя девочка. Нога ребенка оказалась в западне. Ни сама девочка, ни прибывшие на помощь взрослые не смогли высвободить колено ребенка, зажатое между двумя стволами.

Получив сигнал, спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Чтобы освободить ребенка, пришлось воспользоваться гидравлическими ножницами. С помощью специнструмента стволы деревьев удалось разжать на несколько сантиметров — их хватило, чтобы девочка сама смогла вытянуть ногу.

После успешного завершения операции, сотрудники службы спасения опубликовали видеоотчет. Все работы заняли около 10 минут.

Напомним, ранее в Киеве мужчина застрял в узком люке, пытаясь достать оттуда смартфон. А в Запорожье пришлось спасать женщину, которую «засосало» в цистерну с семечками.

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