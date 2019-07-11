Сытная паэлья: простой рецепт известного испанского блюда (фото)

Стиль жизни

Новая ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова — известный гастрономический эксперт, а в прошлом — повар и участница популярного проекта «МастерШеф». Она уже делилась с читателями «ФАКТОВ» быстрым рецептом самого вкусного летнего супа. А в перерыве между съемками очередного сезона «Ревизора» Юля отправляется в авторские гастрономические туры в разные страны. Известная журналистка посетила уже более 35 стран. Там она проводит совместные мастер-классы с известными поварами и узнает новые рецепты.

— Несмотря на то что съемки «Ревизора» в разгаре, я нахожу время для собственных проектов, — призналась «ФАКТАМ» Юля. — Больше всего люблю делиться интересными рецептами после посещения новой страны. Не так давно я вернулась из Греции. Обожаю эту страну и морепродукты, которые там в изобилии. Когда думала, какое же блюдо мне выбрать для очередного мастер-класса «Средиземноморская кухня», сомнений не возникло: это должна быть испанская паэлья с дарами моря.

— Паэлью достаточно сложно готовить. В чем основная проблема?

— У каждого повара, уверена, есть свои секреты приготовления паэльи. Есть они и у меня. Вкус этого блюда зависит от правильного выбора ингредиентов и даже… размера сковороды.

— Кстати, слово «паэлья» переводится, как «сковорода».

— Поэтому особое внимание здесь уделяют именно выбору посуды, в которой будет готовиться блюдо. Учитывая все нюансы, я советую делать это во вместительной сковороде большого диаметра. Паэлью начинают готовить с обжаривания первого ингредиента. Потом к нему добавляют и обжаривают второй. И так обычно пять или шесть компонентов. В конце добавляем рис, который продолжаем готовить со всеми составляющими блюда. Поэтому без большой и глубокой сковородки тут не обойтись.

— В чем секрет красивого желтого риса в паэлье? Как достичь такого цвета?

— Секрет специфического желтого цвета риса — в специях. К сожалению, смеси из гипермаркета не дополнят вкус блюда. Нужен настоящий шафран, придающий паэлье фирменный желтый цвет. Он стоит недешево, но заменить его — значит испортить весь вкус.

— Часто готовите это блюдо дома?

— Нет. Паэлью лучше готовить в большой компании, а я редко бываю дома и к тому же не люблю принимать гостей. Понимаю, что для этого надо целый день готовить, а потом еще и посуду мыть. Мне не очень интересно пойти с друзьями в ресторан, а вот вместе что-то сделать на мастер-классе — это значительно более удачная идея! У меня насыщенный график: съемки программы «Ревизор», гастротуры, учеба в кулинарной школе. Иногда просто не хватает времени, чтобы увидеться с друзьями. Поэтому мы встречаемся во время совместного приготовления пищи.

— Правда, что вы коллекционируете соль?!

— Да, из каждой страны везу домой на память не магнитик, а этот продукт. Но использую привезенную соль не для приготовления пищи, а для коллекции воспоминаний. Розовую я привезла с Гавайев, черную — из Греции, а с цветками гибискуса — с Ибицы. И это еще не весь перечень. У меня очень много маленьких емкостей с солью.

— Недавно с «Ревизором» вы были на съемках в Западной Украине.

— О, там меня порадовали кулинарными находками! У нас были съемки в селе, где традиционное блюдо — лягушачьи лапки, приготовленные в вине с чесночным соусом. Это действительно оказалось очень вкусно! Несмотря на то что помещение кухни, где готовили это блюдо, было в ужасном состоянии, я все же решилась попробовать. Признаюсь, эти лягушачьи лапки были гораздо вкуснее тех, которые я ела во Франции!

— Кухня какой страны ваша любимая?

— Знаете, с раннего детства моя бабушка помогала мне познавать секреты украинской кухни. Под ее руководством я и готовила свои первые блюда. Поэтому для меня именно наша кухня является базовой. И я вообще не разделяю кухни мира: японскую, итальянскую, испанскую… Я скорее разделяю блюда по вкусам. Люблю сочетание соленого, сладкого и кислого. Поэтому часто ем соленые огурцы, селедку, оливки, хамон. Мне просто нравится наслаждаться всей палитрой вкусов.

Паэлья по рецепту Юлии Панковой Ингредиенты:



Две курицы по 600 грамм (или одну большую на 1,400) Морепродукты — 1 килограмм лангустинов, креветок, кальмаров, вонголе, мидий 10 помидорчиков черри (или один большой помидор) Шафран, соль, три дольки чеснока, свежемолотый черный перец, оливковое масло 1 килограмм риса Способ приготовления: Сначала на оливковом масле поджариваем до румяной корочки курицу, порубленную на небольшие куски. Добавляем крупно порубленный чеснок. Солим. Отдельно готовим ракушки, обжариваем в оливковом масле порезанные пополам помидорчики черри, бросаем ракушки, добавляем чуть жидкости. Когда ракушки откроются — выключаем. Чаще всего я использую рис карнароли (и в ризотто его больше люблю). Замачиваем рис в воде с растворенным шафраном минут на двадцать (он потом ярче и красивее будет), естественно, до начала приготовления паэльи. К курице добавляем креветки (с головами и неочищенные), жарим их до готовности минут пять. Вынимаем и откладываем к ракушкам. Заливаем водой с рисом. (В оригинальных рецептах рис засыпают в кипящую воду). На среднем огне, помешивая, доводим до почти готовности. Если надо — досаливаем. Перчим. Минут за пять до конца выкладываем креветки. Когда рис готов, снимаем с огня, встряхиваем, выкладываем ракушки и даем настояться минут десять. Подаем прямо в сковороде. И ничего больше не надо — это обед одного блюда, я такие очень люблю. Вкус паэльи дополнит домашнее красное вино!

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