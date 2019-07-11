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Июльская цена на газ в Украине снижена на 10%: подписано соответствующее распоряжение

18:29 11 июля 2019 521
газ
Инф. «ФАКТОВ»

Цена газа для населения в июле снизится на 10,4%. Соответствующее распоряжение уже подписано представителем «Нафтогаза Украины» Андреем Фаворовым на совещании у президента.

В «Нафтогазе» отмечают, что снизить стоимость голубого топливо стало возможно, благодаря улучшению ситуации на газовом рынке. В Европе увеличилось предложение газа за счет поставое российского и американского сжиженного топлива, и это способствует снижению оптовых цен.

Ранее, напомним, «Нафтогаз» пообещал, что с 1 июля планируется отпускать газ для нужд населения на 8% дешевле ввиду снижения мировых цен на топливо.

«ФАКТЫ» проанализировали, как менялась цена газа в мае и июне, и какие факторы привели к снижению стоимости.

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