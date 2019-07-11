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- 18:51 Зеленский отменяет военный парад, манипулируя цифрами, — эксперт
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Зеленский отменяет военный парад, манипулируя цифрами, — эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости Украины. Об этом глава государства заявил в видеообращении, отметив, что деньги, выделенные на проведение военного парада, будут переданы украинским военным. В социальных сетях разгорелась дискуссия, вызванная решением гаранта. Политический эксперт Глеб Ляшенко в Facebook прокомментировал такую инициативу президента.
«Президент Зеленский сделал красивый, как он думает, жест — отменил военный парад на День независимости и пообещал отдать сэкономленные деньги военным. По словам Зеленского, празднование обошлось бы в 300 миллионов гривен. Вроде бы все правильно говорит, но давайте разберемся с цифрами. 300 миллионов — большая сумма. Откуда она взялась? На что бы эти деньги потратили в случае проведения парада?» — написал Глеб Ляшенко.
По его словам, затраты на проведение военного парада должны быть минимальными.
«На форму? Но ее и так выдают военнослужащим и специально к параду не покупают. Техника, горючее? Но ведь подготовка к параду и само действо по сути являются учениями, которые в любом случае проводят за счет средств госбюджета. С применением той самой техники и использованием горючего. Возможно, президент Зеленский в сумму 300 миллионов включил премии военным, участникам АТО и ООС, которые выдаются к параду по случаю Дня независимости? В таком случае это вообще чистой воды манипуляция: сэкономим деньги на премиях военным, чтобы выдать премии военным», — отметил эксперт.
Политический эксперт подчеркнул, что сумма в 300 миллионов гривен, которую озвучил Владимир Зеленский, ничем не обоснована.
«В общем, создается ощущение, что Зеленский нарисовал с потолка некую сумму, якобы необходимую для проведения парада 24-го августа, а затем решил ее „сэкономить“ в целях личного пиара за 10 дней до выборов… И да, гей-парадам в столице Украины Зеленский полностью благоволит, а военные парады запрещает. Нехорошо, однако», — резюмировал Глеб Ляшенко.
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