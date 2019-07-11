ГБР поймало сотрудника СБУ, который торговал секретными данными

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Сотрудник Службы безопасности Украины сливал подробные данные о звонках с мобильных телефонов граждан. Среди «заказов» были также достаточно известные в Украине имена. Об этом первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко написала в Facebook.
«Он (сотрудник СБУ. — Авт.) продавал детальные данные о телефонных звонках с мобильных телефонов граждан, чем нарушил ЗУ „Об информации“. А именно — раскрыл тайну телефонных разговоров. Чтобы не вызывать подозрений, правоохранитель подделывал официальные письменные запросы на предоставление информации о телефонных разговорах, которые якобы были необходимы для расследования», — написала Варченко.
Варченко также сообщила, какие расценки сотрудник спецслужбы устанавливал на свои услуги: «Расценки устанавливал разные от 2,5 до 5 тысяч гривен за выписку».
Досудебное расследование уже завершено, материалы переданы на ознакомление стороне защиты. Если вина правоохранителя будет доказана в суде, он будет отвечать перед законом по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 368 та ч. 1 ст. 366 ККУ.
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