Открыто новое здание апелляционного суда в Виннице (фото, видео)

Украина

Седьмой апелляционный административный суд в апелляционном округе, который объединяет Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую и Черновицкую области, переехал в современное шестиэтажное помещение в самом сердце Винницы. Здание на углу улиц Соборной и Оводова является памятником архитектуры с более чем вековой историей, но находилось в крайне запущенном состоянии. За счет государственных средств была изготовлена проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ, фактическая стоимость которых составила 82 миллиона гривен.

«В 2017 году, когда мы сюда приехали, здесь были одни развалины. И я никогда не мог подумать, что здесь, на шестом этаже, будет такое прекрасное помещение», — сказал глава Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк.

После реконструкции памятник архитектуры преобразился в суд европейского образца. На входе в помещение — раздвижные двери. Сразу за ними — охрана, современное устройство для сканирования вещей посетителей и «умные» камеры, распознающие лица. Чуть дальше — в просторном и светлом холле — диваны и удобные кресла. Для маломобильных и людей с инвалидностью здесь обустроили пандусы с перилами и специальный лифт, кнопки управления которым продублированы шрифтом Брайля.

Сейчас в седьмом Апелляционном административном суде работает 24 служители Фемиды. Для них оборудованы четыре зала судебных заседаний с комнатами для совещаний и системами видеоконференцсвязи. Есть конференц-зал для брифингов и семинаров, информационный центр, канцелярия и архив.

Присутствовавшая на торжественном открытии глава ВСУ Валентина Данишевская отметила: «Я убеждена, что многие судьи в нашей стране просто мечтают о том, чтобы и у них были такие условия работы. И чтобы для граждан были такие же условия рассмотрения дел».

Зиновий Холоднюк подчеркнул, что обеспечение надлежащих условий в помещениях судов является одним из приоритетных задач: «ГСА постепенно в пределах финансовых возможностей принимает все необходимые меры для создания комфортных условий для посетителей судов в соответствии с современными европейскими стандартами. Такие помещения судов будут во всех регионах, и украинцы будут обеспечены высоким уровнем доступа к правосудию».

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