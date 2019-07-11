УЕФА обнародовал суммы призовых в новом розыгрыше Лиге чемпионов

Спорт

Европейский союз футбольных ассоциаций обнародовал cуммы призовых, которые получат участники еврокубковых турниров в сезоне-2019/2020. Общий размер выплат составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро пойдут клубам Лиги Европы.

Каждый из 32 клубов группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн евро (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 750 тысяч в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн евро, за ничью — 900 тысяч. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Участникам плей-офф за выход в 1/8 финала выплатят по 9,5 млн евро, за ¼ финала — по 10,5 млн, за ½ финала — по 12 млн, за выход в финал — по 15 млн. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евро.

Также участникам ЛЧ будут произведены выплаты на основе рейтинга клубов. Сумма в 585 млн евро разбита на «доли коэффициентов» (каждая доля — 1,108 млн евро). Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (35,46 млн).

Кстати, пополнят клубные счета и команды, стартующие в турнире на cтадиях квалификации. За участие в предварительном раунде Лиги чемпионов полагается 230 тысяч евро, в первом — 280 тысяч, во втором — 380 тысяч и в третьем — 480 тысяч (только клубы из Пути чемпионов, поскольку команды из Пути представителей лиг, выбывшие в этом раунде, автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы и получают призовые этого турнира). Для раунда плей-офф выплаты солидарности не предусмотрены, поскольку клубы получают призовые за участие в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Напомним, Украину в групповом турнире Лиги чемпионов представит донецкий «Шахтер», а киевское «Динамо» начнет борьбу с третьего отборочного раунда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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