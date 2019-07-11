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- 19:35 Не только бронежилеты: ГБР завела еще одно дело о госзакупках Минобороны
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Не только бронежилеты: ГБР завела еще одно дело о госзакупках Минобороны
После того, как Госбюро расследований предъявило претензии к армейским бронежилетам и массово изъяло амуницию с армейских складов, стало известно, что детективы ГБР расследуют еще одно дело об армейских закупках. Расследование началось в апреле 2019 года и касается снабжения армии одноразовой посудой.
Для нужд военных Минобороны регулярно закупает пластиковую посуду — ложки, тарелки и стаканы. В Госбюро расследований подозревают, что одна из партий такой посуды была закуплена по завышенной цене у фиктивной фирмы.
Как сообщают «Українські новини», в той партии, что попала в поле зрения ГБР, были закуплены стаканы на 16,8 млн гривен, ложки на 17,6 млн гривен и тарелки на 35,3 млн гривен. Детективы считают, что общая стоимость посуды была завышена на более чем 8 млн гривен. Кроме того было установлено, что у фирмы-поставщика есть признаки фиктивности.
Также продолжается расследование по поводу закупки дизтоплива в армию. Подозревают, что фирма-победитель тендера от 11 марта 2019 года завысила цены на 3,2% в сравнении со средней по рынку, но стала победителем торгов, поскольку больше не поступило заявок. Правоохранители считают, что фирма подделала документы для участия в тендере.
Напомним, из-за проводимых расследований ГБР с 27 июня Минобороны не имеет права покупать или принимать на склады ни единого элемента вещевого обеспечения военнослужащих.
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