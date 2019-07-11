Сборная Украины по баскетболу – серебряный призер Универсиады

Спорт

В четверг, 11 июля, в Неаполе (Италия) прошел финальный поединок баскетбольного турнира среди мужчин, в котором в борьбе за золотые медали сошлись сборные Украины и США.

Американцы подошли к решающему поединку, не проиграв ни одного матча на турнире. В одном из них «штатники», сборная которых составлена на базе «Клемсон Тайгерс» — команды первого дивизиона национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), обыграли как раз нашу команду (в группе американцы с минимальным перевесом одолели подопечных Виталия Степановского — 58:57).

Примечательно, что ранее студенческая сборная Украины лишь однажды, в 2005-м, пробивалась в финал Универсиады, и тогда, 14 лет назад, наши ребята проиграли как раз команде США — 70:85. И вот сейчас у украинцев был шанс поквитаться за то поражение…

«Желто-синие» начали довольно резво, поведя в счете 6:0, вот только на стартовом отрезке весь позитив для нашей сборной закончился. «Штатники» перехватили инициативу, разгромив подопечных Виталия Степановского в двух первых четвертях и уйдя на большой перерыв с преимуществом в 25 очков. Ликвидировать столь большое отставание нашим ребятам не удалось: в итоге поражение — 63:85 (15:28, 8:20, 18:16, 22:21).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джон Ньюман III, набравший 20 очков, а у нашей команды самым метким оказался Сергей Павлов, в активе которого 15 набранных баллов.

Таким образом, «серебро», завоеванное нашими баскетболистами, стало шестой медалью в комплекте украинских спортсменов на Универсиаде. В активе «желто-синих» одно «золото» Марины Бех-Романчук в прыжках в длину, два «серебра» — баскетболистов и метателя молота Сергея Регеды, а также три «бронзы» — дзюдоистки Анны Антыкало (до 70 кг), тхэквондиста Дениса Вороновского (до 80 кг) и его коллеги Ирины Ромолдановой (до 49 кг).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красавица Бех-Романчук завоевала для Украины первое «золото» Универсиады-2019.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter