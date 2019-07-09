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Красавица Бех-Романчук завоевала для Украины первое «золото» Универсиады-2019 (фото)
Украинская легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук завоевала первую для Украины золотую награду Универсиады, проходящей в итальянском Неаполе.
Наша соотечественница уверенно выступила в секторе по прыжкам в длину. В своей лучшей попытке спортсменка «улетела» на 6,84 метра — всего на один сантиметр меньше своего лучшего результата в сезоне, который был показан в июне в немецком Дессау. Второе место с личным рекордом сезона заняла Эвелиз Тавареш Да Вейга из Португалии (6,61 м), третьей стала румынка Флорентин Костин Юско (6,55 м).
Отметим, что для Бех-Романчук это уже четвертая медаль в 2019 году. Ранее спортсменка, которая 18 июля отпразднует свое 24-летие, стала бронзовым призером чемпионата Европы в помещении, а также чемпионкой и обладательницей «бронзы» Европейских игр в командном и личном зачете.
Добавим, что чуть ранее серебряную награду в метании молота завоевал Сергей Регеда. Наш спортсмен бросил снаряд на 74,27 м, уступив лишь турку Озкану Балтачи (75,98 м), и стал серебряным призером. А первыми медалистами Универсиады стали дзюдоистка Анна Антыкало и тхэквондист Денис Вороновский, которые завоевали бронзовые награды.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская красавица-легкоатлетка выиграла необычный турнир.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.