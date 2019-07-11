Мир

Россия готовится признать "Всемирный конгресс украинцев" "нежелательной организацией": что это значит

Генеральная прокуратура Российской Федерации заявила о том, что деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» является нежелательной. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По мнению генпрокуратуры государства-агрессора, эта организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

«Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данные о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст России, чтобы это ведомство могло внести организацию в соответствующий перечень.

Как известно, закон о нежелательных организациях был подписан президентом Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу работа таких организаций на территории России запрещается. При внесении в список нежелательных организаций, опубликованный на сайте Минюста, замораживаются финансовые счета организаций, а дочерние отделения закрываются.

Если организация продолжит свою работу после запрета, ее могут оштрафовать на сумму до 100 тыс. руб., (около 41 тысячи гривет) а ее руководители могут понести уголовное наказание (до 500 тыс. руб. до пяти лет принудительных работ, до восьми лет лишения свободы). Штрафов также могут подвергнуть банки, сотрудничающие с такими НКО. Нежелательным организациям также запрещается проводить публичные мероприятия (от семинаров до митингов), хранить и распространять свои материалы, в том числе через средства массовой информации.

Напомним, что «Всемирный конгресс Украинцев» был создан под названием The World Congress of Free Ukrainians в 1967 году сторонниками Андрея Мельника — одного из создателей запрещенной в России Организации украинских националистов.

Сейчас «Всемирный конгресс Украинцев» представляет собой объединение украинских диаспор в разных странах, штаб-квартира организации расположена в Торонто (Канада). Современное название организация получила в 1993 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на церемонии открытия XI Всемирного конгресса украинцев в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко отметил роль этой организации в распространении правды о войне, которую Россия развязала против Украины. Он также призвал Всемирный конгресс украинцев противостоять попыткам России добиться снятия с нее санкций за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины.

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