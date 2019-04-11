Президент Всемирного конгресса украинцев обратился к избирателям перед вторым туром

Политика

Всемирный Конгресс украинцев призвал украинских избирателей, голосуя за президента во втором туре президентских выборов, голосовать за кандидата, который наилучшим образом будет представлять Украину на международной арене. Это следует из видеообращения президента организации Павла Грода.

По его словам, обязанности президента Украины сосредоточены, прежде всего, в сферах обороны, безопасности и внешней политики, а за ситуацию внутри страны и проведение реформ отвечает парламент и сформированное им правительство.

«Вы придете на выборы в этом году дважды: 21 апреля, чтобы избрать президента, который наилучшим образом будет отвечать за международную политику и оборону страны, а потом 27 октября — чтобы избрать наилучшую партию и депутатов для формирования правительства», — заявил он, обращаясь к укаринским избирателям.

Он отметил, что за скорость проведения реформ в Украине отвечает парламент и правительство страны, а не президент.

«И в октябре будет возможность проголосовать за соответствующие изменения во время парламентских выборов», — сказал Грод.

Голосуя за президента, он призвал осознавать важность того, что президент Украины должен иметь твердую позицию о том, что Россия является агрессором и, что Украина должна двигаться в Европу.

«Сделайте выбор, который считаете правильным! Мы все — украинцы, где бы мы не жили!» — призвал президент ВКУ.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный украинский певец, лидер знаменитой группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук записал видеообращение к избирателям. Музыкант призвал соотечественников требовать от претендентов на высший пост в стране ответов на вопросы о том, какой они видят Украину через пять лет и как они собираются реагировать на те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной.

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