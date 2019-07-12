Названы модные купальники лета-2019 в гардеробах Тодоренко, Каменских и других звезд

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Пляжный сезон в разгаре, но до сезона отпусков еще остается время, поэтому самое время выбрать и купить пару актуальных для лета 2019 моделей. Издание «Экспресс газета» решило изучить тренды и официальные страницы звезд в Instagramи составить перечень самых модных купальников текущего лета.

Модные купальники 2019: белый цвет

В прошлом сезоне девушки на пляже демонстрировали телесные купальники, имитирующие обнаженную кожу. Летом 2019 беж во всех его проявлениях вытеснил белый. Игры с цветом и декором не приветствуются — чем проще, тем лучше. Максимум, что можно себе позволить в актуальном пляжном наряде, — легкий волан на груди или контрастные лямки.

Модные купальники 2019: неон и яркость

Тренд прошлого года — и позапрошлого, признаться, тоже. Но что поделаешь: публика, собираясь к морям и океанам, жаждет яркости, о чем говорит статистика поисковых запросов в Сети. По данным глобальной поисковой системы в мире моды Lyst, в жаркие месяцы интерес к неоновым цветам подскочил на 96 процентов. А главные фавориты — кислотный желтый и лимонный.

Модные купальники 2019: сафари и милитари

Болотно-зеленый, бархатный коричневый, хаки и другие цвета, отсылающие к военной тематике, перекочевали из повседневного гардероба в пляжный. Особенно выгодно в стиле милитари и сафари выглядят слитные купальники — с оборками, если делаете ставку на женственность, или шнуровкой и заклепками. И еще: леопард тоже разрешен!

Модные купальники 2019: асимметрия

Этот пункт касается слитных купальников — при их выборе цвет уступает место форме. Пока не понимаете, о чем речь? Загляните на официальную страницу в InstagramЯны Рудковской — эта стильная блондинка знает толк в асимметричных пляжных нарядах. Продюсер щеголяет в моделях на одно плечо или в купальниках с фантазийными геометрическими вырезами — и остается в тренде!

Модные купальники 2019: стиль 90-х

Для тех, кто не успел сбросить к лету пару-тройку лишних кило, небольшие несовершенства фигуры скроют модные купальники 2019 — в стиле 90-х. Бикини с трусиками высокой посадки или слитные модели с вырезами, визуально удлиняющими ноги, — выбор здесь широк.

Модные купальники 2019: рукава

Эта модель обязана отправиться с девушками на пляж или к бассейну. Но — только для фотосессий или вечеринок. Модный купальник лета 2019 выглядит нежно и легкомысленно, уравновешивает фигуру, если женские бедра несколько больше желанных параметров, и — увы — перечеркивает мечты о равномерном загаре.

Модные купальники 2019: вязаные модели

Ажурные бюстгальтеры, балансирующие на грани изысканного нижнего белья и предмета пляжной моды, — вещь универсальная. В них можно купаться и загорать, можно попивать коктейли у бассейна и фотографироваться, а также и вовсе комбинировать их с легкой рубашкой или джинсовыми шортами, отправляясь в таком виде «в люди».

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