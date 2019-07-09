Украина

Найди 7 миллионов туристов в Крыму: в сети наглядно опровергли фейк оккупантов

Крымчане запустили в сети креативный флешмоб-разоблачение фейка оккупационных «властей» о наплыве российских туристов на оккупированный полуостров. Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали свежие фото из полупустой крымской Ялты.

Один из участников акции, блогер с ником Крымский проблеск, напомнил, что так называемый глава Госсовета Крыма Сергей Аксенов совсем недавно отрапортовал о том, что в текущем сезоне на курортах ожидают прибытия до 7 млн туристов.

«Уже июль, разгар сезона, а туристов все нет и нет…», — отмечает он.

В комментариях один из пользователей поностальгировал, мол, в июле 2005 в Алуште, под аквапарком, на берег нельзя было сойти, «тела лежали штабелями, как тюлени».

Другой блогер, RoksolanaToday&Крым25%, опубликовала красноречивые фото из ранее переполненной туристами Поповки, где в разгар сезона пляж выглядит абсолютно пустым.

«Поповка. Двое на пляже, не считая собаки», — написала блогер.

Пляж в Поповке

Напомним, ранее RoksolanaToday&Крым показала фото абсолютно пустого Крымского моста, который должен был не только заполнить полуостров туристами, но и снизить цены.

Фото Twitter

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