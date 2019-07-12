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Добивает Пугачеву? Орбакайте заподозрили в стремлении публично унизить Примадонну

4:50 12 июля 2019 28
Кристина и Алла
Инф. «ФАКТОВ»

Поклонники Кристины Орбакайте бьют тревогу: по их мнению, в жизни их любимицы практически не фигурирует Алла Пугачёва. При этом некоторые из них увидели разгадку в последней публикации Кристины в соцсетях, в которой она якобы высмеяла «манию величия» Пугачёвой.

Поводом для таких выводов послужил пост Орбакайте в соцсетях, на котором она решила показать подушку с надписью: «Королева … всего», пишет VladTime.

Так как данная фраза включает бранное выражение, посыл в ней вряд ли может считать ее позитивным.

«Кто-то мог бы подумать, что тем самым Кристина хотела подчеркнуть свой статус и влияние в обществе, но певица отметила на этом фото аккаунт своей матери, адресовав данное послание именно ей», — считает издание.

При этом журналисты, исходя из публикации, делают вывод, что таким образом Орбакайте хотела показать, что её мать буквально одержима своим величием и всячески наслаждается собственным «культом личности». Кроме того, такая позиция Кристины полностью объяснила бы, почему Пугачёва избегает личных встреч с ней, ведь разница в мировоззрении могла привести родственниц к сильному конфликту, который они тщательно маскируют.

Издание напоминает, что в этом году Алла Борисовна не сочла нужным посетить день рождения своей дочери, а ведь там побывал даже экс-супруг певицы Филипп Киркоров, не связанный с ней кровным родством. Также Пугачёва не появилась на праздновании дня рождения сына Киркорова Мартина, где Орбакайте со своей семьёй оказалась в списке приглашённых гостей. Стоит упомянуть и о том, что сам Киркоров появляется в замке своей бывшей супруги гораздо чаще, чем её дочь, что явно указывает на нежелание Кристины сближаться с матерью.

«Похоже, Орбакайте до сих пор чувствует, что находится в тени Пугачёвой, ведь многие и по сей день считают талант Кристины посредственным, а её попадание на сцену заслугой матери. Впрочем, Орбакайте стоит задуматься над своим поведением, ведь не исключено, что подобными выпадами она „добивает“ престарелую примадонну. Вполне очевидно, что 70-летняя певица может принять всё слишком близко к сердцу, а на нервной почве, как известно, могут развиться многие опасные заболевания», — говорится в статье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева испугала фанатов странным фото своей младшей дочери — некоторые поклонники забеспокоились о душевном равновесии известной певицы.

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